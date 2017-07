Milieuactivist Kevin Iro, die meer dan vijf jaar geleden als eerste voorstelde de grote zone te beschermen, sprak van een historische dag, die zal bijdragen tot de vrijwaring van de oceaan voor de komende generaties. "Het is een historische dag, onder meer omdat iedereen het voorstel gesteund heeft, ook de traditionele leiders die het voortouw namen", zei hij.

De Cookeilanden tellen 10.000 inwoners en de vijftien eilanden beslaan een oppervlakte van 236 vierkante kilometer, maar door hun ligging halverwege Nieuw-Zeeland en Hawaï is hun maritieme gebied immens.

In het reservaat, dat de naam Marae Moana kreeg, is het de bedoeling dat enkel op duurzame wijze aan visserij en mijnbouw gedaan wordt. In een zone van 320.000 vierkante kilometer zal vissen volledig verboden worden.