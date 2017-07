Moeder Lori op celebritywebsite People: "Het feit dat de beschrijving zo gedetailleerd is, is ronduit walgelijk. Het beeld dat die beschrijving oproept is problematisch."

"Dit is een weg die we al verschillende jaren bewandelen en dat hield Woods duidelijk in de gaten. Wij vielen daarentegen volledig uit de lucht. Maar gechoqueerd zijn we wel. Je zou verwachten dat volwassenen beter zouden moeten weten."

"Woods is helemaal verkeerd geïnformeerd. LGTB-jongeren doen hun ouders helemaal geen pijn. Nee, ze maken het zichzelf erg moeilijk. Wij proberen onze zoon op te voeden op een manier waardoor hij zo’n gedrag niet zou vertonen. Deze jongeren vermoorden geen ouders, ze vermoorden eerder zichzelf."

"Mijn zoon is geen transgender. Hij is gewoon een jongen die als een meisje wil behandeld worden. Door ons verhaal te delen, hopen we ook anderen te leren hiermee om te gaan. Wij zijn ouders die een kind opvoeden zoals het hen gegeven is, en niet zoals we verwachten dat het zou worden."

Acteur Neil Patrick Harris, vooral bekend van "How I met your mother" en zelf homoseksuele vader van 2 kinderen, reageerde ook ontzet op de uitbarsting van Woods. Lori: "Die reactie was zo liefdevol en ondersteunend. Hij heeft ons tot diep in ons hart geraakt." De acteur twitterde het volgende: