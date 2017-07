De kerncentrale werd in maart 2011 getroffen door een aardbeving en een tsunami. Daardoor smolten drie van de zes reactoren weg. Sinds die zogenoemde 'meltdown' wordt water in de getroffen reactoren gepompt om de reactoren koel te houden.

Het radioactieve water vormt een groot probleem. In de loop van de voorbije jaren werd het water behandeld, 62 types radioactief materiaal konden worden verwijderd. Alleen het radioactieve isotoop tritium kon er niet uit worden gehaald. Daardoor ligt er in Fukushima nog 777.000 kubieke meter water met tritium opgeslagen in ongeveer 580 tanks.



Shunichi Tanaka, de voorzitter van de nucleaire toezichthouder in Japan, heeft Tepco nu opgedragen om het water in de zee te lozen. Er wordt benadrukt dat tritium in kleine hoeveelheden slechts een beperkt gezondheidsrisico vormt, maar de bevolking, vooral de vissers, zijn erg ongerust. Ze klagen aan dat Tepco geen enkele uitleg heeft verschaft.