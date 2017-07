Maar in het zuiden van Italië spelen ook bouwvergunningen dikwijls een rol bij brandstichtingen. Bouwspeculanten – en de maffia is van oudsher erg actief in die sector – steken terreinen in brand om er hun villa’s en hotels op te kunnen bouwen.

Een speciale wet probeert daar een stokje voor te steken. Op een terrein waarop een aangestoken brand heeft gewoed, mag zeker tien tot vijftien jaar lang niet gebouwd worden, behalve als er voor de brand al een bouwvergunning was. Toch voldoet die wet niet altijd in de strijd tegen bouwspeculanten – lees, de maffia. De gemeenten moeten de wet toepassen en de gronden waarop niet gebouwd mag worden in kaart brengen, maar vaak hebben ze daar de middelen niet voor. En er is ook nog altijd corruptie, natuurlijk. In het zuiden zijn al talloze gemeentebesturen ontbonden wegens maffia-infiltratie.

Volgens Saviano worden eigenaars van gronden waarop mogelijk gebouwd kan worden ook afgeperst. Wie weigert te betalen of samen te werken met de maffia, wordt bedreigd met brandstichting. Want daarna is je grond dus tien of vijftien jaar waardeloos.