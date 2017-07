De 61-jarige Liu overleed gisteren aan orgaanfalen. Hij had terminale leverkanker en was voorlopig vrij om behandeld te worden in het ziekenhuis. Hij was veroordeeld tot 11 jaar cel wegens zijn kritiek op het machtsmonopolie van de Chinese communistische partij. Voor zijn strijd voor meer vrijheid en democratie in China kreeg hij in 2010 de Nobelprijs.

De vrouw van Liu had de voorbije weken meermaals gevraagd om haar echtgenoot in het buitenland te laten behandelen, maar dat werd systematisch door Peking geweigerd. Onder meer de Verenigde Staten hadden voorgesteld om hem op te vangen en te behandelen. Na zijn dood was er vanuit verschillende hoeken van de wereld kritiek op de Chinese overheid.

Die is niet opgezet met de buitenlandse kritiek. "De afhandeling van de zaak van Liu Xiaobo is een binnenlandse aangelegenheid, en andere landen zijn niet in de positie om ongepaste opmerkingen te geven, zo citeert het staatspersagentschap Xinhua woordvoerder Geng Shuang van het ministerie van Buitenlandse Zaken

"Liu was een veroordeelde misdadiger en na zijn diagnose hebben de Chinese medische instellingen er alles aan gedaan om hem te behandelen", luidt het ook.