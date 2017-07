De aanvallen -minstens vijf in totaal- vonden plaats gisteravond laat in het oosten van Londen, in een periode van minder dan 2 uur. Het slachtoffer dat de zwaarste verwondingen heeft opgelopen, kreeg bijtend zuur in het gezicht gegooid bij een overval. De politie noemt de verwondingen van de 32-jarige man "levensveranderend".

Een ander slachtoffer reed zelf op een brommer toen twee mannen op een brommer naast hem kwamen rijden. Ze gooiden een bijtend zuur in zijn gezicht en gingen er vandoor met zijn brommer. Ook in een ander geval is er sprake van diefstal van een brommer.

De politie gaat uit dat de aanvallen gepleegd zijn door dezelfde daders. Er is één verdachte opgepakt, een man van minder dan 20 jaar oud. Voor het overige zijn er nog geen details over hem. Het onderzoek is nog volop aan de gang.