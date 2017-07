De feiten zouden zijn gebeurd in 1998, 1999 en 2003. De moeder zou de pasgeborene telkens hebben verstikt en daarop verpakt in een plastic tas hebben diepgevroren. Het zou telkens gaan om een kind uit een relatie met een oudere man die de vrouw kende.

Blijkbaar is de vrouw er telkens in geslaagd haar zwangerschap goed verborgen te houden.

Maandagmiddag was een eerste babylijkje gevonden in de diepvriezer van een vissersboot. Blijkbaar had de moeder het lijk verplaatst in verband met een verhuis. Nadat het eerste lijkje was ontdekt volgde een huiszoeking in haar woning, waar de twee andere lijkjes zijn gevonden.

De moeder is inmiddels in staat van beschuldiging gesteld.