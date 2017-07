Trump: "We hernieuwen onze eenheid tegen de vijanden van de mensheid"

Amper een week na zijn bezoek aan Polen en Duitsland is Donald Trump opnieuw in Europa, deze keer in Frankrijk. Morgen zal hij samen met de Franse president Macron aanwezig zijn op de plechtigheden voor de Franse nationale feestdag.

