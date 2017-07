Naast een toekomstplan voor Syrië willen Macron en Trump ook samenwerken bij de strijd tegen terreur en de propaganda van terreurgroepen en bij de strijd tegen cybercriminaliteit. Macron en Trump willen vooral eenheid en vriendschap uitstralen aan de vooravond van de Franse nationale feestdag en de 100e verjaardag van de deelname van Amerikaanse troepen aan de Eerste Wereldoorlog.

Nochtans zitten ze niet op één lijn in verband met het klimaatbeleid. "We weten dat we meningsverschillen hebben, maar ik respecteer de beslissing van president Trump", zei Macron. Hij verwijst hier naar diens beslissing om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen. Dat mag volgens Macron niet in de weg staan van meer samenwerking op het vlak van handel, veiligheid, de strijd tegen terreur en het brengen van stabiliteit in Libië en de Sahel.

Ook Trump klonk opvallend mild. De Quatorze Juillet of Bastille Day is "prachtig", Frankrijk "mooi", de Franse geschiedenis "roemrijk", het Franse volk "groots" en de gebouwen in Parijs zijn "ongelooflijk". Daarnaast sluit Trump niet uit dat hij nog wil praten over klimaat met Macron. "Er kan iets gebeuren in verband met het akkoord van Parijs. Laten we afwachten wat er gebeurt."

De Franse president verwoordde het zo: "De band tussen onze landen is sterker dan wat wij zelf zijn." Zijn Amerikaanse collega had het over "een van de weinige meningsverschillen die de historische en onverwoestbare banden tussen ons niet in de weg mogen staan". Het diner vanavond in de Eiffeltoren is volgens Macron dan ook een "diner d'amis".