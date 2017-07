Ook de beroemde Chinese kunstenaar Ai Weiwei spaart zijn woede niet. "De dood van Liu toont an hoe brutaal China kan zijn". Het is nu een erg moeilijk ogenblik voor mensen in China die de mensenrechten verdedigen, zegt Ai die nu in de Duitse hoofdstad Berlijn is.

Wang Dan, één van de leiders van het studentenprotest op het Tiananmen-plein in Peking in 1989, heeft in een tweet gewezen op het lijden van Liu in gevangenschap. "Rust nu zacht", klinkt het nog. Wang Dan is uit China gevlucht en woont nu in Taiwan.

Joshua Wong, één van de leiders van de democratische oppositie in Hongkong, tweet: "We zullen blijven vechten voor de erfenis van Liu, democratie in Hongkong en China".