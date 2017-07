Merkel bezoekt Macron, bijzondere band wordt aangehaald

De Duitse bondskanselier Angela Merkel op bezoek in Frankrijk. Daar wordt een gemeenschappelijke Frans-Duitse ministerraad gehouden. De raad, die sinds een jaar of vijftien minstens één keer per jaar plaatsvindt, illustreert de bijzondere positie van de twee landen in Europa.

