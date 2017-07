Op zijn site verdedigt Paris Match het nummer door zich te beroepen op het recht op informatie. "Paris Match zal het recht van de inwoners, en in de eerste plaats het recht van de slachtoffers, om te begrijpen wat er precies gebeurd is tijdens de aanslagen in Nice 14 juli 2016 met hand en tand verdedigen."

Het magazine zegt dat de reportage een eerbetoon is aan de slachtoffers in een plicht dat de samenleving de gebeurtenissen niet vergeet. Paris Match benadrukt dat de foto's brede beelden zijn zonder dat slachtoffers herkenbaar zijn of hun waardigheid aangetast wordt.