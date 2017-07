De Repeal Bill moet de European Communities Act schrappen uit het wetboek. Die akte liet Groot-Brittannië in 1972 toetreden tot de Europese Unie. Het toetredingsverdrag van 1972 zorgde ervoor dat de Europese wetgeving werd geïmplementeerd in Groot-Brittannië.

De nieuwe wetgeving zal de Europese wetten en regels verankeren in de Britse wetgeving. Bovendien zal het parlement de wetten die het niet meer wil, kunnen herroepen en zal Groot-Brittannië niet meer onder de jurisdictie van het Europees Hof van Justitie vallen.

"De akte herroepen is de eerste stap voor het Verenigd Koninkrijk om opnieuw een soeverein en onafhankelijk land te worden en zal ervoor zorgen dat de autoriteit van de Europese wetgeving in Groot-Brittannië zal eindigen", zo zei premier Theresa May vorig jaar nog.

Om het voorstel in een wet te gieten is er wel een meerderheid nodig in het parlement en daarvoor zullen de Tories van May waarschijnlijk de steun nodig hebben van de Noord-Ierse Democratic Unionist Party. Bij de verkiezingen van 8 juni moest May immers een serieus verlies slikken en verloor ze haar absolute meerderheid.

De Liberale Democraten waarschuwen al dat ze dwars gaan liggen en Labour weigert voor het wetsvoorstel te stemmen als er geen aanpassingen komen. De Schotse SNP wil dan weer meer verduidelijkingen.

De herroeping van de European Communities Act zal pas van kracht worden op het moment dat de brexit een feit is.