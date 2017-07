Lula is in hoger beroep gegaan tegen zijn straf. Dat betekent dat hij voorlopig niet naar de cel moet en dat hij presidentskandidaat kan zijn. Als hij in beroep ook veroordeeld wordt, zou hij wel naar de gevangenis moeten. Maar wanneer de zaak opnieuw voorkomt, is nog onduidelijk. Mogelijk kan dat lang aanslepen.

"Lula is nog steeds de gedoodverfde winnaar voor de verkiezingen volgend jaar, ook al is er veel kritiek en is hij door de corruptiebeschuldigingen een groot deel van zijn aanhang verloren. Het is niet zozeer dat alle Brazilianen nog steeds gek zijn op hem, er is gewoon geen goede tegenkandidaat op dit moment", zegt Sherriff. Nadat de veroordeling was uitgesproken, kwamen zowel medestanders als tegenstanders op straat, maar om grote aantallen ging het niet.

"De meeste Brazilianen halen de schouders op bij wat ze de verrotte politiek noemen. Ze zijn druk bezig met overleven, want het land gaat nog steeds door de grootste economische crisis in jaren." Politieke waarnemers zeggen dat in het huidige klimaat de weg openligt voor een totale politieke outsider, genre Donald Trump in de VS.