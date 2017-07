Waarom nodigt Macron Trump uit, want de relatie tussen beiden leek niet echt optimaal? "Volgens Macron is daar een historische reden voor", zegt Frederik Dhondt, prof aan de VUB en Frankrijkkenner. "Het is namelijk 100 jaar geleden dat de VS is tussengekomen in WO I."

"Maar er is ook een meer opportunistische reden voor: Trump is stilaan geïsoleerd geraakt in de Europese diplomatie, onder meer door zijn uitspraken over het klimaat. En Macron probeert om de traditionele rol van Frankrijk -met zijn sterk leger en zijn globale diplomatie- uit te spelen om Trump een beetje naar zich toe te trekken."