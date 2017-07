Identificatieteam doorzoekt Grenfell-toren op handen en knieën

Bijna een maand na de verwoestende brand in de Grenfelltoren in Londen is een indentificatieteam op zoek naar de laatste menselijke resten. Ze zullen 15.5 ton puin met de hand doorzoeken. Bij de brand in de toren kwamen minstens 80 mensen om het leven.

