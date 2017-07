Parlement Malta keurt homohuwelijk goed

De goedkeuring van het holebihuwelijk in het erg katholieke Malta - dat pas in 2011 scheidingen legaal maakte - leidde tot festiviteiten in de straten van de hoofdstad Valletta. Malta is nu de vijftiende lidstaat van de Europese Unie die holebikoppels dezelfde rechten geeft als heterokoppels. Concreet krijgen holebikoppels onder meer dezelfde adoptierechten en worden bepaalde formuleringen in wetteksten genderneutraal gemaakt.

"Het is een historische stemming die toont dat onze samenleving zich ontwikkelt. We hebben nu een samenleving waar we echt kunnen zeggen dat we gelijk zijn", zei premier Joseph Muscat in een reactie.