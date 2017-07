Spaanse koning wil met Britten in dialoog gaan over Gibraltar

Felipe is samen met zijn echtgenote Letizia op staatsbezoek in het Verenigd Koninkrijk. Vandaag hield hij een toespraak voor het Britse parlement. Die toespraak ging niet onopgemerkt voorbij. De Spaanse koning verzocht het Verenigd Koninkrijk tot "dialoog" over het statuut van Gibraltar". En hij wenste dat "voor beide landen een acceptabele oplossing" gevonden wordt.

Gibraltar is Brits grondbezit. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat, dan geldt dat dus ook voor Gibraltar en zijn inwoners.

"Ik ben ervan overtuigd dat door dialoog en inspanningen onze beide landen een oplossing zullen vinden die voor beide aanvaardbaar zijn", zei koning Felipe.

Voorts riep hij op tot een akkoord over de brexit dat "veiligheid en stabiliteit" garandeert voor de honderdduizenden Spanjaarden die in Groot-Brittannië wonen en voor de Britten die in Spanje wonen.