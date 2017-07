Wray volgt James Comey op aan het hoofd van de FBI. Die had Trump in mei ontslagen, hoogstwaarschijnlijk omdat Comey hem geen loyaliteit had beloofd.

Als we de straffe taal mogen geloven die Wray vandaag in de Senaat sprak, zal de nieuwe FBI-baas evenmin zomaar in de pas van de Trump-administratie lopen. Hij beweert dat hij zal werken in naam van een "onpartijdige justitie". "Ik zal nooit toelaten dat het werk van de FBI beïnvloed wordt door iets anders dan de feiten, het recht en de zoektocht naar een onpartijdige justitie", zei Wray nog. Het FBI moet volgens hem weer een "bron van fierheid" zijn voor de Amerikanen.

Over het hete hangijzer dat de Amerikaanse media al maanden in de ban houdt - de vraag of de Russen nu al dan niet geprobeerd hebben de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden in het voordeel van Trump - klonk het bij de baas in spe van de FBI resoluut: het Russisch onderzoek "is geen heksenjacht". Wray zal het huidige onderzoek naar eigen zeggen "voluit steunen".