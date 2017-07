Olifant van verdrinking gered, 14 (!) kilometer in zee

De Sri Lankaanse marine is erin geslaagd een olifant van de verdrinkingsdood te redden. Het dier was door de sterke stroming maar liefst 8 zeemijl (14 kilometer) in zee gedreven.

