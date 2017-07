"Wij willen dat EU-burgers in Groot-Brittannië dezelfde rechten hebben als Britse burgers in de Europese Unie", zei Michel Barnier op een persconferentie vanmorgen. De voorstellen die de Britse premier Theresa May hierover heeft gedaan bestempelt hij als onvoldoende.

Nog volgens Barnier moet het Europese Hof van Justitie de rechten van alle EU-burgers garanderen, ook als ze in Groot-Brittannië wonen. Londen wil de rechten van EU-burgers in Groot-Brittannië onder het Britse recht houden.

Barnier wuift de voorstellen van May weg en zegt dat er echte vooruitgang moet worden geboekt in verband met de burgerrechten in Groot-Brittannië voor er sprake kan zijn van echte onderhandelingen over handelsbetrekkingen met Londen. Het is net voor dat laatste dat de Britse regering vragende partij is.

Michel Barnier waarschuwt dat de klok intussen verder tikt. Sinds premier May Artikel 55 over de uitstap uit de EU heeft geactiveerd, is een periode van 2 jaar ingegaan. Uiterlijk tegen maart 2019 zal de brexit een feit zijn, al dan niet met een handelsakkoord.

Het beloven met andere woorden bikkelharde onderhandelingen te worden. Gisteren gaf de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson al aan dat de EU "kan fluiten" naar het geld dat Londen zou moeten betalen om eerder aangegane engagementen na te komen.