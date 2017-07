Venezolaanse politie patrouilleert, bom ontploft

In Caracas in Venezuela is een bom ontploft op het moment dat een groep motards van de Nationale Garde patrouilleerde in de straten. Er vielen verschillende gewonden. Venezuela gaat al maanden gebukt onder politieke onrust en een zware economische recessie.

