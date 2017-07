De Chinese mensenrechtenactivist en Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo zat lange tijd vast in de gevangenis omdat hij een manifest voor meer democratie in China opstelde. Ondertussen is hij opgenomen in het ziekenhuis met terminale leverkanker, maar hij staat nog altijd onder politiebewaking. De man wou zich in het buitenland laten behandelen, maar dat mag hij niet van de Chinese autoriteiten.

Omdat veel andere politieke gevangenen in China volgens Amnesty International hetzelfde lot ondergaan, protesteerde de mensenrechtenorganisatie vanochtend aan de Chinese ambassade in Brussel. Verkleed als dokter - in doktersjassen en met maskertjes - maakten ze duidelijk dat het slecht gesteld is met de mensenrechten in het land. "Wij willen dat hier een einde aan komt", zegt Eva Berghmans van Amnesty International.