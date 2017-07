Het bedrijf werkt ook voor de Russische popster Emin Agalarov, wiens vader Aras Agalarov een belangrijk vastgoedontwikkelaar is in Moskou. Vader Agalarov wordt wel eens de "Russische Trump" genoemd en heeft in het verleden zakelijke contacten gehad met de huidige Amerikaanse president.

Zo waren vader Agalarov, Trump en Goldstone betrokken bij de organisatie van Miss Universe in Moskou in 2013 (foto onderaan). Daar is niets mis mee, ook niet met het feit dat Goldstone sinds dat jaar niet minder dan 19 keer in Rusland geweest is en dat land zijn "tweede thuisland" noemt. Als hij daar zakelijke contacten heeft, is het logisch dat hij daar naartoe gaat of dat hij graag in dat land is.

Goldstone zelf publiceerde op social media een foto van een diner dat hij samen met presidentskandidaat Trump en vader Agalarov vorig jaar in maart had in Las Vegas. Vader Agalarov kent dan weer president Vladimir Poetin goed, altijd handig om zaken te doen in Rusland.

Goldstone is nogal excentriek en post graag gekke foto's van zichzelf met allerlei bizarre hoeden op het internet. Dat maakt het dan weer vreemd dat iemand de spil is in een erg gevoelig politiek dossier over mogelijke Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen, zeker als het over een dergelijk opvallende figuur gaat, die weinig discreet te werk gaat en nogal eens opschept over zijn contacten. Hoe dan ook zal Goldstone nu misschien wel meer media-aandacht krijgen dan hij voorheen gewenst had.