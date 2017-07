Trump Jr. zit in nauwe schoentjes door de onthullingen over zijn ontmoeting met de aan het Kremlin gelinkte advocate. De e-mails voorafgaand aan het gesprek -die hij onder druk van de pers zelf online zette- tonen aan dat hij hoopte van de advocate beschadigende informatie over Hillary Clinton te krijgen. Mogelijk heeft hij daarmee de wet op de campagnefinanciering gebroken.

Bij Sean Hannity van Fox News, een felle verdediger van president Trump, reageerde hij voor het eerst publiek op de heisa. Trump Jr. zei dat hij het achteraf bekeken anders zou aangepakt hebben. "Dit was voor de "Rusland-koorts", voor de "Rusland-mania". "Ik denk dat mijn alarm niet is afgegaan omdat dit (de Rusland-affaire) toen niet het thema was dat het de laatste 9 à 10 maanden is geworden."

Over de ontmoeting zelf herhaalt hij dat die niets voorstelde. Hij heeft het over een "verspilde 20 minuten". "Dit was voor mij onderzoek naar de oppositie. Ze hadden iets, misschien concrete bewijzen voor al die verhalen die ik hoorde over (...) En dus wilde ik naar haar luisteren. Maar het ging echt nergens naartoe en het werd duidelijk dat dat niet was waar het gesprek over zou gaan."