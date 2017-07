De zaak-Grégory die Frankrijk al meer dan 30 jaar in de ban houdt, heeft vandaag een nieuwe en verrassende wending genomen met het overlijden van Lambert. De onderzoeksrechter is dood teruggevonden in zijn woning in Le Mans, zo melden Franse media. Hij was 65.

Volgens de echtgenote van Lambert had hij al enkele dagen niks meer van zich laten horen. Een buurvrouw die de sleutel had, is zijn woning hierop binnengedrongen en heeft zijn lichaam aangetroffen. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek had hij een plastic zak over het hoofd. Mogelijk heeft hij zichzelf van het leven beroofd, maar dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Lambert was wereldberoemd in Frankrijk als de onderzoeksrechter die in 1984 de zaak-Grégory kreeg toegewezen, de mysterieuze moord op de 4-jarige Grégory Villemin die tot op vandaag onopgelost blijft. Hij kreeg de bijnaam "le petit juge" omdat hij tal van procedurefouten en blunders beging waardoor de zaak op een fiasco uitdraaide.

Toeval of niet: vorige maand kende de zaak na 33 jaar een doorbraak. Toen besloot het gerecht de groottante en de grootoom van de jongen in verdenking te stellen voor ontvoering en vrijheidsberoving. Zij zouden achter een reeks dreigbrieven zitten die voor en na de moord op Grégory zijn verstuurd.