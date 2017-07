Nadat hij eerder had toegegeven dat hij in juni vorig jaar in volle verkiezingscampagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen een ontmoeting had met een Russische advocaat die hem bezwarende informatie over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton had beloofd, publiceerde Donald Trump Junior vandaag hoogstpersoonlijk verschillende e-mails die de ontmoeting bevestigen én waaruit moet blijken dat de voorgespiegelde bezwarende informatie afkomstig was van de procureur-generaal in Rusland.

Hoewel hij hiermee zowel zijn vader Donald Trump als zichzelf in diskrediet lijkt te brengen, doet hij dat volgens Vos precies om toekomstige implicaties te vermijden. "Ik denk dat hij van meerdere kanten te horen heeft gekregen alles in de openbaarheid te gooien en niks achter de houden over zijn contacten met de Russische advocaat", vertelt hij aan VRT Nieuws.

"Door de e-mails zelf te publiceren, probeert hij zijn vader uit de wind te zetten en kan hij ook zichzelf helpen. De Senaat voert een onderzoek naar een mogelijke samenwerking tussen "de Russen" en de Trumpcampagne. Ik denk dat Trump Junior zichzelf wil vrijwaren van implicaties, als dat nog kan."