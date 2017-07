In het kader van de brexit-onderhandelingen willen Brussel en Londen een akkoord vinden over enkele heikele dossiers voor ze gaan praten over hun toekomstige handelsrelaties. Een van die dossiers is de rekening die de Britten na hun feitelijke vertrek nog zullen hebben openstaan.

Als Europese lidstaat heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk tal van financiële engagementen op zich genomen. Het kan, althans in de ogen van de Europese onderhandelaars, niet de bedoeling zijn dat de Britten die engagementen na de brexit niet meer nakomen. Een bedrag van 100 miljard euro doet de ronde.