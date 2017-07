De IOM, een VN-organisatie, probeert een indicatie te geven van wie er van plan is om in de toekomst te vluchten. Verder brengt de organisatie in kaart in welke landen de potentiële migranten momenteel wonen en naar welke landen ze van plan zijn te verhuizen. Om tot deze indicatie te komen, organiseren ze wereldwijd enquêtes in meer dan 160 landen.

In totaal hebben ongeveer 23 miljoen mensen concrete plannen om te migreren. Zij hebben bijvoorbeeld al een visum aangevraagd, geld gespaard of een nieuwe taal geleerd. In absolute aantallen lijkt dat cijfer zeer hoog, maar de IOM merkt op dat het slechts om 0,4 procent van de wereldpopulatie gaat. Dat aantal is op vijf jaar tijd met vijf procent gestegen.