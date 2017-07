"Vandaag is Qatar het eerste land dat samen met de VS een programma uitstippelt in de strijd tegen de financiering van terrorisme." Met die woorden bevestigt de topman van de Qatarese diplomatie sjeik Mohammed ben Abderrahmane al-Thani het akkoord tussen zijn land en de VS.

Ook een adviseur van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson bevestigt het akkoord. Tillerson is momenteel op bezoek in Qatar.

Het akkoord komt op een moment dat de diplomatieke relaties tussen Qatar en verschillende van zijn omringende landen onder hoogspanning staan. Verschillende landen uit de Golfstaat hebben recent alle diplomatieke banden met Qatar verbroken precies omdat ze menen dat het land terrorisme actief ondersteunt.

Egypte laat intussen weten dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die de banden met Qatar hebben gebroken, morgen samenkomen in Saudi-Arabië om de kwestie te bespreken. Tillerson zal bij die ontmoeting aanwezig zijn.