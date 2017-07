Verlies van terrein is één zaak, een andere is het sneuvelen van duizenden strijders. Collega Rudi Vranckx merkt bovendien op dat het voorbije jaar de meeste topfiguren van IS zijn gedood door het Amerikaanse leger. IS is zo volgens hem zowat "onthoofd" wat leiderschap betreft en het wordt zo moeilijk om een eventuele opvolger te vinden voor IS-leider al-Baghdadi, als die gedood zou zijn.

Dat IS zelf nog niet gereageerd heeft op het bericht over de dood van al-Baghdadi, doet Vranckx denken aan de Afghaanse taliban die eerder de dood van hun leider en stichter Mullah Omar Mohammed twee jaar lang stilhielden. Toen dat dan toch bekend werd, was er onenigheid binnen de taliban over zijn opvolging.

In het licht van het militaire debacle op het slagveld is dat een scenario dat IS nu kan missen als kiespijn. Omdat al-Baghdadi zelf bijna nooit in het openbaar verscheen, is het voor IS ook gemakkelijker om zijn dood nog een tijd geheim te houden.