Zekerheid is er nog niet. Niet van IS en niet van het Amerikaanse ministerie van Defensie.Op 16 juni hadden Russische vliegtuigen echter een bijeenkomst van toplui van IS in het oosten van Syrië gebombardeerd. Moskou zei toen al dat al-Baghdadi daarbij wellicht gedood was, maar zekerheid was er nog niet.

Als al-Baghdadi inderdaad gedood is, is dat een nieuwe klap voor de terreurgroep IS nu zowel in Syrië als in Irak op het punt staat in te storten. Enkele dagen geleden werd de Iraakse grootstad Mosul volledig bevrijd van IS-terroristen. Ook die andere "hoofdstad" van IS, Raqqa in Syrië, wordt nu belegerd door Arabische en Syrisch-Koerdische milities.

Al-Baghdadi was een "strijdnaam" voor de man die IS onder verschillende namen oprichtte uit het wrakhout van "Al Qaeda in Irak". Begin juni had IS Mosul ingenomen en daar het nieuwe kalifaat of islamitische rijk met al-Baghdadi als "kalief" uitgeroepen. Jarenlang voerde IS een terreurbewind met strenge straffen in de gebieden in Syrië en Irak die het onder controle had, maar het voorbije jaar keerde het tij en werd de groep overal teruggedrongen.

De leiders van IS zouden nu een toevlucht hebben gevonden in het stadje Mayadin in de Eufraatvallei in het oosten van Syrië. Wellicht wordt ook dat een doelwit van Koerdische milities of andere troepen die IS de nekslag willen geven.