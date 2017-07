De vader van het jongetje was naar de rechter gestapt om alsnog behandeling af te dwingen. Hij heeft ernstige twijfels bij de vaststelling van een psychiater, die oordeelde dat zijn zoontje wilsbekwaam is. Volgens het hof heeft de vader te weinig argumenten aangevoerd om de conclusies van de psychiater in twijfel te trekken. Omdat het jongetje wilsbekwaam is, moeten zijn wensen worden gerespecteerd, aldus het hof.

Het jonge patiëntje werd eind vorig jaar zes weken lang dagelijks bestraald vanwege een hersentumor. Hij had met een vervolgbehandeling moeten starten, maar wilde dat zelf niet. Toen de vader daar tegen in ging, stuitte hij op weerstand bij stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers in Alkmaar. Dat heeft toezicht op het kind en wilde niet tegen de conclusies van de psychiater ingaan.

Het hof oordeelde net als de rechtbank in Alkmaar dat de stichting daarmee in haar recht stond. De kansen op genezing voor de jongen zijn zonder verdere behandeling fiftyfifty en bij een vervolgbehandeling 75 tot 80 procent. De ouders van de jongen zijn gescheiden. De moeder verzet zich niet tegen de wens van haar zoon.