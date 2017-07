Rustig een auto leegroven gebeurt niet ongestraft

In Londen heeft een dief vorige maand op nonchalante wijze een auto leeggeroofd. De man haalde rustig de auto leeg, waarna hij met zijn fiets wegreed. De politie was snel ter plaatse en rekende de man in. De dief heeft 28 weken gevangenisstraf gekregen.

