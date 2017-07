Het opzet lijkt eenvoudig en bijzonder belangrijk. Als je de meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden aan voorbehoedsmiddelen helpt, kan je 67 miljoen ongewenste zwangerschappen vermijden per jaar. Meer dan 75.000 vrouwen zouden niet sterven in het kraambed of door complicaties.

Bovendien worden de jonge vrouwen vrijer om te beslissen over hun eigen leven, ze hoeven niet te stoppen met school en krijgen meer economische perspectieven. Dan vergeten we nog de positieve impact op de bevolkingsexplosie, die als een zwaard van Damocles boven Afrika en Azië hangt. Gezinsplanning is ook een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe 193 landen zich hebben geëngageerd.