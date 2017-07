Nu is de kwaliteitskrant uit New York doorgaans erg kritisch voor president Donald Trump, die haar ook vaak beschuldigt van "fake news". Dat zal nu niet anders zijn.

Toch lijkt het onderzoek naar eventuele Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van vorig jaar steeds meer sporen te hebben nagelaten. Als de informatie uit The New York Times klopt, zou de zoon van Trump -die nu het vastgoedimperium leidt- geweten hebben dat niet enkel Russische personen, maar ook de regering in Moskou effectief zijn vader wou steunen.

Vorig weekend heeft de Russische president Vladimir Poetin in een gesprek met Donald Trump op de G20-top in Hamburg ontkend dat hij tussenbeide gekomen is tijdens de kiescampagne in de VS. Veel Amerikanen geloven dat echter niet.