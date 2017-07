Tenslotte werden de Joodse gevangenen in oktober 1947 vrijgelaten, na zware Amerikaanse druk. De meesten probeerden daarop opnieuw naar Palestina te gaan, wat velen onder hen ook lukte. Anderen konden slechts na mei 1948 vertrekken of zelfs later toen de staat Israël was opgericht en erkend door de Britse regering.

Het verhaal van de Exodus werd stof voor een boek en in 1960 ook voor een bekende film met onder meer acteur Paul Newman in de hoofdrol. Het schip zelf bleef liggen voor de kust van Haïfa, maar de jonge staat Israël moest toen honderdduizenden Joden -dit keer uit de Arabische wereld- absorberen en raakte vergeten en er was geen geld voor plannen om van de Exodus een museum te maken. In 1952 brak er brand uit aan van het schip dat in 1964 gezonken is.

Op een ogenblik dat er opnieuw een crisis met bootvluchtelingen in de Middellandse Zee is, is de herdenking van de tocht van de Exodus opnieuw verrassend actueel.