Volgens één van de adviseurs van Tillerson speelt de huidige crisis in het voordeel van Iran of moslimextremisten en moet die zo snel mogelijk via een compromis beëindigd worden. Die adviseurs noemt de voorwaarden van Saudi-Arabië zoals het sluiten van de nieuwszender Al Jazeera en een Turkse militaire basis in Qatar onrealistisch.

De VS maken zich ook zorgen over al-Udayd, de belangrijkste militaire basis van het Amerikaanse leger in het Midden-Oosten en meteen ook het commandocentrum voor die regio en Afghanistan en Pakistan. Die basis ligt in Qatar.

Enkele weken geleden sloten Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en enkele andere Arabische landen onverwachts de grens met Qatar, verbonden ze alle handel met dat land en de overvlucht van toestellen van Qatar Airways door hun luchtruim.

Volgens Saudi-Arabië financiert Qatar moslimterroristen en trekt dat land de kaart van het sjiitische Iran in de Golf. Qatar ontkent dat. Wel heeft Qatar de voorbije weken de steun gekregen van Turkije en Iran die voedsel en drinkwater leveren aan het emiraat.

VS-president Donald Trump heeft zich meteen aan de kant van Saudi-Arabië geschaard, maar zijn minister Tillerson neemt een meer voorzichtige houding aan.