Toeristische marktplaats in Londen in lichterlaaie

In Londen is er vannacht opnieuw een zware brand geweest. Dit keer stond de Camden Lock Market in lichterlaaie, een populaire toeristische plek in het noorden van de Britse hoofdstad. 70 brandweerlui werden ingezet om het vuur te bestrijden. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Toeristische marktplaats in Londen in lichterlaaie

In Londen is er vannacht opnieuw een zware brand geweest. Dit keer stond de Camden Lock Market in lichterlaaie, een populaire toeristische plek in het noorden van de Britse hoofdstad. 70 brandweerlui werden ingezet om het vuur te bestrijden. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.