Wateroverlast in Tibet: flatgebouw valt om

In Tibet doet aanhoudende regen de rivieren uit hun oevers barsten. Een flatgebouw viel om nadat de de funderingen waren weggespoeld. Op andere beelden is te zien hoe een vrachtwagen in een rivier belandt.

