Liu Xiaobo was al decennia lang een uitgesproken criticus van het communistische bewind in de Volksrepubliek. Toen begin 1989 het studentenprotest losbrak op het Tiananmen-plein in Peking, keerde hij speciaal terug van een studiereis in de Verenigde Staten.

Na het bloedbad waarmee dat protest in juni 1989 werd neergeslagen, werd Liu anderhalf jaar opgesloten. Na zijn vrijlating weigerde hij politiek asiel in Australië. In 1995 werd hij nog eens gearresteerd en een jaar later werd hij veroordeeld tot drie jaar werkkamp.

Bij zijn vrijlating in 1999 was hij erg verheugd over het internet dat intussen in zijn land was doorgedrongen. Volgens hem was dat "een geschenk van god aan China" en hij maakte er dankbaar gebruik van om zijn strijd voor de mensenrechten in de Volksrepubliek te voeren.