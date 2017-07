In de Trump Tower in New York vindt een ontmoeting plaats tussen de zoon van de presidentskandidaat, Donald Trump Jr., en de Russische advocate Natalia Veselnitskaya. Zijn ook aanwezig: Jared Kushner, de schoonzoon van Trump, en campagnedirecteur Paul Manafort.

Volgens de New York Times, die met het verhaal naar buiten kwam, was het gesprek vooraf geregeld door een Britse tussenpersoon. In eerste instantie, afgelopen zaterdag, berichtte de krant dat het vooral over adoptie was gegaan. Sinds het Amerikaans Congres in 2012 een wet aannam die sancties oplegde aan een aantal Russische personen - de Magnitsky Act – maakte de Russische regering adoptie van Russische kinderen in de VS onmogelijk. Tijdens de ontmoeting met Donald Jr. zou die kwestie te berde zijn gebracht.

Op zich mag het verbazen dat het team van de Republikeinse presidentskandidaat op dat moment niets dringenders te doen zou hebben, dan een dergelijke oude kwestie te bespreken. Bovendien was bekend dat Natalia Veselnitskaya de belangen verdedigde van een aantal mensen die door de Magnitsky Act getroffen waren. De ontmoeting as such, zoals beschreven door de New York Times op zaterdag, deed dus al de wenkbrauwen fronsen.