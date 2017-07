Parijs wil dat tegen 2025 terugbrengen tot 50%, een erg ambitieuze doelstelling. Volgens Nicolas Hulot, de minister van Energietransitie zoals dat officieel heet (foto in tekst), zouden er daartoe mogelijk tot 17 kernreactoren gesloten worden. Nu heeft Frankrijk 58 kernreactoren in 19 centrales in dienst.

Hoe dat precies in zijn werk moet gaan, is nog niet duidelijk, maar Hulot wil enerzijds dat zijn landgenoten zuiniger omspringen met energie en anderzijds de stroomvoorziening diversifiëren naar andere energiebronnen.

Nog opvallend: Hulot wil ook dat er vanaf 2040 -dat is wat verder in de tijd- in Frankrijk geen auto's meer verkocht worden die rijden op benzine of diesel.