Gisterenavond laat trok er een stevige regenzone over Frankrijk. Vooral de hoofdstad Parijs moest het daarbij ontgelden. In totaal viel er bijna 50 millimeter regen in één uur tijd, wat meteen een record is sinds 1880.

Door de felle regen liepen er verschillende wegen en stations onder water. De brandweer moest 87 keer uitrukken. In totaal moesten een vijftiental metrostations al dan niet voor een deel van de avond moeten worden gesloten. Vanochtend hernam het verkeer zoals normaal, maar tegen 8 uur moesten opnieuw drie stations worden gesloten.

Ook in het westen van Frankrijk zijn er heel wat problemen na de zware regen. Zo viel in Nantes 30 millimeter in één uur tijd. Straten, viaducten en kelders liepen onder water.

Volgens de laatste voorspellingen zal het ook vandaag nog onweren in de regio van Parijs. Stilaan zullen de onweersbuien wegtrekken in de richting van ons land. Het gaat om mogelijks hevige buien met hagel die in de loop van de namiddag ons land zouden bereiken.