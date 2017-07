Valongo Wharf Archeological Site (Brazilië)

De oude scheepswerf van Valongo, in Rio de Janeiro, ligt in het historische havengebied, in het centrum van de stad. Valongo werd begin 19e eeuw gebouwd en gebruikt als draaischijf voor de handel in Afrikaanse slaven. Naar schatting 900.000 Afrikanen kwamen in Zuid-Amerika aan via de haven van Valongo. Het is de belangrijkste fysieke "restant" van de de aankomst van Afrikaanse slaven op het Amerikaanse continent.