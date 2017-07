Het is een moeilijke geschiedenis tussen die twee landen. Eeuwenlang was het keizerrijk Korea een land waar grootmachten China en Japan hun onderlinge oorlogen kwamen uitvechten. Anderzijds kwamen tal van culturele elementen zoals de theecultuur en het boeddhisme vanuit China via Korea naar Japan.

In 1910 annexeerde het geïndustrialiseerde Japan het voorheen gesloten Korea, dat tot een wingewest werd omgevormd. Koreanen werden tweederangsburgers wiens cultuur en taal systematisch ondermijnd werden. Anderzijds bracht Japan er ook moderne industrie, maar de wrok over de onderdrukking bleef tot 1945 toen Korea onder geallieerde controle kwam, wat in de Koude Oorlog leidde tot twee staten.

Die erfenis hangt als een schaduw over Zuid-Korea en Japan, ondanks het feit dat die nu onder druk van bondgenoot de Verenigde Staten naar elkaar gedreven worden, te meer nu het communistische Noord-Korea steeds dreigender wordt met kernproeven en rakettesten.