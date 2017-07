Ook het Europees Parlement mengt zich nu in de discussie. De nota van May over de burgerrechten "slaagt er niet eens in zijn eigen ambities waar te maken om 'de burger op de eerste plaats te zetten' en werpt een schaduw van vaagheid en onzekerheid over het leven van miljoenen Europeanen", klink het in een open brief die is is opgesteld door brexitonderhandelaar en liberale fractieleider in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt.

De tekst werd mee ondertekend door de voorzitters van de christendemocratische (EVP), socialistische (S&D), groene (De Groenen/Vrije Europese Alliantie) en extreemlinkse (GUE/NGL) fracties in het Europees Parlement. De brief is vandaag gepubliceerd bij verschillende Europese media, waaronder NOS, El Pais, Le Soir, The Guardian en La Repubblica, maar is tot dusver niet verschenen in Vlaamse kranten.