De nieuwe ziekteverzekeringswet moet Obamacare vervangen, het gezondheidssysteem dat door de vorige president was ingevoerd. Het afschaffen ervan was een van de belangrijkste beloften die president Trump in zijn verkiezingscampagne had gedaan.

Eerder dit jaar heeft het Huis van Afgevaardigden een voorstel voor een nieuwe ziekteverzekeringswet met een nipte meerderheid goedgekeurd, maar het was meteen duidelijk dat de Senaat die niet zo maar zou overnemen. De Republikeinse fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell, begon daarom met het opstellen van een alternatieve versie, maar al snel werd duidelijk dat verschillende partijgenoten bezwaren hadden tegen de nieuwe tekst. Aangezien de Republikeinse meerderheid in de Senaat veel kleiner is dan in het Huis, mogen er maar maximaal twee dissidenten zijn in het Republikeinse kamp om de wet goedgekeurd te krijgen.