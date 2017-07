Merrywood is gebouwd in 1919 aan de oever van de Potomac op een steenworp van Washington D.C. in McLean in de Amerikaanse staat Virginia. Het telt 9 slaapkamers, 13 badkamers, en meerdere elegante vertrekken als een formele eetkamer en salon, dit verspreid over ruim 2.000 vierkante meter aan bewoonbare oppervlakte. Daarnaast heeft het een wijnkelder, een zwembad, een tennisveld, een gymzaal en verschillende prachtige tuinen. Het totale domein is bijna 3 hectare groot.

Jackie Kennedy is niet de enige Amerikaanse celebrity die Merrywood haar thuis kon noemen. Na haar woonden onder meer auteur Gore Vidal en het journalistenechtpaar C. Wyatt en Nancy Dickerson in het landgoed.

De huidige eigenaar is Steve Case, de medestichter van America Online. Hij kocht het in 2005 voor 24,5 miljoen dollar (21,5 miljoen euro). Als het binnenkort effectief voor 49,5 miljoen dollar een nieuwe eigenaar vindt, dan wordt Merrywood het duurste huis ooit in de regio.