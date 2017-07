Mosul bevrijd: grote vreugde te midden van enorme verwoesting

De Iraakse stad Mosul is bevrijd van terreurgroep IS. De Iraakse premier Haider al-Abadi heeft een bezoek gebracht aan de troepen die Mosul bevrijd hebben van terreurgroep IS. Hij feliciteerde de soldaten die 8 maanden stadsoorlog hebben getrotseerd. De stad was drie jaar lang bezet, de verwoesting is enorm.

